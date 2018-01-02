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Kırklareli'ndeki avukata saldırı iddiası

- Lüleburgaz ilçesinde, bir avukata saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'ndeki avukata saldırı iddiası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir avukata saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta avukat Mesut Rıdvan Sarıoğlu'nun, işçilerin iş veren aleyhine açtığı davanın Lüleburgaz Adliyesi'nde görülen duruşmasına katıldıktan sonra adliye binasından çıkarak otomobile bindiği sırada saldırıya uğramasına ilişkin Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sarıoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla Mehmet T. ve Hayrettin T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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