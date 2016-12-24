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Kırklareli'nden Haleplilere yardım

- Kırklareli'nde sivil toplum kuruluşlarınca toplanan giyim, battaniye, bebek maması gibi gıda maddelerinin bulunduğu tır Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı

Kırklareli'nden Haleplilere yardım

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sivil toplum kuruluşlarınca toplanan giyim, battaniye, bebek maması gibi gıda maddelerinin bulunduğu tır Haleplilere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programında, Kur'an okunarak dualar edildi.

Sivil toplum kuruluşları adına bir konuşma yapan Harun Karanfiler, Müslüman coğrafyada yaşayan insanlarla aynı dili, aynı gönlü, aynı derdi paylaştıklarını söyledi.

Suriye halkına sadece Türk milletinin yardımda bulunduğunu belirten Karanfiler, Suriye için tüm ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Karanfiler, Türk milletinin dünyanın her yerindeki mazlumlara el uzattığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bizler, Kur'an-ı Kerim'de belirttiği üzere kardeşiz. Bu kardeşliğimiz bize mazluma el uzatmayı emretmekte, birbirimizi can ve mal ile korumayı emretmekte, birimizin canı acıdığında diğerinin yatağında rahat uyumamasını emretmekte. Bizler bugün ülkemizde son yaşanan terör faaliyetlerinden de anlıyoruz ki birileri bizim bu kardeşliğimizi bozmak, yıpratmak ve biz Müslüman kardeşleri birbirine düşürme gayretinde olduklarını görmekteyiz. Ellerinde ne gelirse gelsin, ne yaparlarsa yapsınlar, hangi gücü kullanacaklarsa kullansınlar biz bütün bunlara Türkiyemizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle cevap vermek istiyoruz. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktürtemeyeceksiniz."

Karanfiler, toplanan giyim, battaniye, bebek maması gibi gıda maddelerinin bulunduğu tırın en kısa zamanda Haleplilere ulaştırılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere İHH'nın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki deposuna gönderildi.


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GiyimHaleplilerSivil Toplum
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