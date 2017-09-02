Kırklareli'nden Irak'a fidan ihracatı

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longozu ile adını duyuran Kırklareli'nin Demirköy ilçesinden Irak'a fidan ihracatı gerçekleştirildi.

İlçedeki fidancılık işletmesinin sahibi Cihangir Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'a fidan ihraç etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yetiştirilen fidanların Avrupa Birliği standartlarında üretildiğini ifade eden Coşkun, fidanların yurt dışında da ilgi görmeye başladığını belirtti.

Yaklaşık 20 yıldır fidan ürettiklerini aktaran Coşkun, ilk kez yurt dışına ihraç yapmaya başladıklarını vurguladı.

Türkiye'de yetiştirilen fidanların yurt dışında da ilgi gösterilmesinin gurur verici olduğunu anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Yetiştirdiğimiz fidanları Türkiye'de özel sektör, belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına satıyorduk. Ama bu yıl ihracata yönelerek çalışma kararı almıştık. Avrupa Birliği standartlarında ürettiğimiz fidanlarımıza talep geldi. Bin çınar fidanını Irak'a ihraç ettik. Ürettiğimiz fidanlara talebin her gün artması, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ilgi görmesi bizleri mutlu etti."