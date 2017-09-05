Kırklareli'ne kaçak getirilen 131 büyükbaşa el konuldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen hayvan kaçakçılığı operasyonunda 131 büyükbaş hayvana el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesinin Karacadağ köyünde bir çiftliğe Anadolu'dan kaçak yollarla hayvan getirildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çiftliğe düzenlenen operasyonda, buradaki büyükbaş hayvanlardan 64'ünün küpesiz, 67'sinin ise Erzurum, Ağrı ve Muş illerine ait küpe numaralarına sahip olduğu belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca "hastalıklardan ari bölge" olarak ilan edilen Kırklareli'ne Anadolu'dan kaçak yollarla getirildiği tespit edilen büyükbaş hayvanlara el konuldu.

Hayvanlar çiftlikten alınarak yediemine teslim edilirken bununla ilgili soruşturma başlatıldı.



