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Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı

- Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Demirköy-Kırklareli karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı

KIRKLARELİ (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı Demirköy ilçesinde yerini zaman zaman tipiye bırakırken, bölgede 5 hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kofçaz ilçesinde ve Dereköy Sınır Kapısı'nda ise bazı araçlar kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Demirköy-Kırklareli karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 16, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 11 santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Demirköy ilçesinde ise trafik ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

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