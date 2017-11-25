Kırmızı ışıkta hafif ticari araca otomobil çarptı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın ardından polise mukavemette bulunan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet U. yönetimindeki 33 AZF 33 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Ünal'ın kullandığı 36 SD 113 plakalı hafif ticari araca arkasından çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ünal'ın eşi ve kızı yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası kendisine soru soran polislere küfredip mukavemette bulunan otomobil sürücüsü Mehmet U. ise gözaltına alındı.
İbrahim Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını havalimanına götürmek üzere yola çıktıklarını söyledi.
Kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen otomobilin hızla aracına çarptığını belirten Ünal, "Araç sürücüsü aşırı alkollü. Allah böyle bir kazayı kimsenin başına vermesin." dedi.