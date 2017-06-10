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Kırmızı mercimek üreticisini sevindirdi

- Türkiye'de kırmızı mercimek üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da, bahar aylarında etkili olan yağış üretimi artırdı

Kırmızı mercimek üreticisini sevindirdi

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'de kırmızı mercimek üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da, bahar aylarında etkili olan yağış üretimde artış sağladı.

Türkiye'deki mercimeğin yüzde 36'sının üretildiği Şanlıurfa'da çiftçiler, yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçiriyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlardaki bereketin mercimek hasadına da yansıdığını söyledi.

Türkiye’de en fazla mercimek üreten il olarak bu yıl da rekoru ellerinde bulundurduklarını belirten Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl 1 milyon 100 bin dekar alanda mercimek ekimi yapıldı. Geçtiğimiz yıl 97 bin ton olan mercimek üretimimiz tahminlere göre bu yıl 115 bin tona ulaşacak diye bekliyoruz. Piyasada mercimek fiyatlarının daha da düşmesi tüketiciye daha ekonomik ürün sunabilmek için bu yıl hem ekim alanımızı genişlettik hem de üretim oranımızı artırdık diyebilirim. Ayrıca sağlıklı gıda sunabilme adına yerli ve organik mercimeğimizi üretmek için titiz bir çalışma yürüttük. Şükürler olsun Allah bereketini esirgemedi."

- Ramazan ve sıcaklar işçileri etkiliyor

Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte hasat yapan çiftçiler, sıcak havada oruçlu olarak çalışmanın zorluğunu yaşıyor.

Mercimek hasadında çalışan işçilerden Mahmut Demir, AA muhabirine, ramazan ayının hasat mevsimine denk gelmesinin işlerini çok zorlaştırdığını söyledi.

Günlük 60 lira yevmiye karşılığında çalıştığını ifade eden Demir, başka iş bulamadığı için mecburen mercimek hasadında çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

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Kırmızı MercimekşanlıurfaŞanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğluüretim
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