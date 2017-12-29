Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Kirpiyi yakalamaya çalışan köpek kayalıkta sıkıştı

- Siverek ilçesinde itfaiye ekipleri kayalıkta saklanan kirpiyi yakalamaya çalışırken sıkışan köpeği kurtarmak için seferber oldu

Kirpiyi yakalamaya çalışan köpek kayalıkta sıkıştı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kayalıkta saklanan kirpiyi yakalamaya çalışırken sıkışan Suriyeli sığınmacıya ait köpeği kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Maktele Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cuma Süleyman'ın köpeği, kirpiyi yakalamaya çalışırken, kayalıklara sıkıştı.

Bir süre kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Süleyman, sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler iki gündür hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Gazetecilere açıklama yapan Cuma Süleyman, "Köpeğimizin görüp kovaladığı kirpi deliğe girdi. Köpek onun ardında deliğe girdi ve bir daha çıkamadı. Tam altı gün oldu, önce kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık çıkaramadık. Sıkıştığı yer zorlu bir yer, mecburen itfaiyeye haber verdik, umarım köpeğimi çıkarırlar." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeKayalıkKopekSiverekşanlıurfa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5