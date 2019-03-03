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Kırsala 98 milyon avroluk yeni destek projesi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Ülkemizin 2023 hedeflerine de katkıda bulunacak olan 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ni hayata geçiriyoruz" - "Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için üreticilerimize yüzde 70-100 oranında hibe desteği vereceğiz" - "Projeyle küçük üreticilerimiz, çiftçi örgütlerimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin kalkındırılması sağlanacak. Tarımsal altyapı ve kamu yatırımlarıyla bu bölgelerimiz kırsalda cazibe merkezleri haline dönüştürülecek"

Kırsala 98 milyon avroluk yeni destek projesi
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" başlattıklarını belirterek, "Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için üreticilerimize yüzde 70-100 oranında hibe desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2023 hedeflerine de katkıda bulunacak "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin hayata geçirileceğini bildirdi.

2019-2026 yıllarını kapsayacak projenin iki aşamadan oluşacağına işaret eden Pakdemirli, ilk aşamada Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın dezavantajlı bölgelerindeki 45 ilçe ve 2 bin 162 köyün kapsamda yer alacağını aktardı. Pakdemirli, projeyle 30 bin haneye ulaşılmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, "İlk aşamanın bütçesi 52,5 milyon avro olarak belirlendi." bilgisini paylaştı.

- Kırsalda cazibe merkezleri oluşturulacak

Projeyle dar gelirli ve alternatif gelir imkanı olmayan tarım işletmelerinin gelişiminin destekleneceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Üretimden pazarlamaya kadar bir değer zinciri oluşturulacak, kümelenme yaklaşımı benimsenecek. Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için üreticilerimize yüzde 70-100 oranında hibe desteği vereceğiz. Projeyle küçük üreticilerimiz, çiftçi örgütlerimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin kalkındırılması sağlanacak. Tarımsal altyapı ve kamu yatırımlarıyla bu bölgelerimiz kırsalda cazibe merkezleri haline dönüştürülecek."

- İkinci aşamaya 2 il daha katılacak

Projenin ikinci aşamasına Çankırı ve Kahramanmaraş'ın da dahil edilerek toplam bütçenin 98 milyon avroya çıkarılacağını belirten Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin detaylarının 5 Mart'ta Ankara'da yapılacak açılış toplantısıyla duyurulacağını da kaydetti.

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