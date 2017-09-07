İSTANBUL (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türkiye'de artan seyis ihtiyacını karşılamak ve kırsalda yaşayan kadınlara istihdam yaratabilmek için başlattığı "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi" İstanbul'da da hayata geçirilecek.

İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bir ilk olan ve Elazığ’da başarıyla tamamlanan proje, artık Türkiye Jokey Kulübü hipodromlarının bulunduğu tüm illerde uygulanacak. Söz konusu proje kapsamında İstanbul'da da çalışmalara başlandı.

Proje, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Veliefendi Hipodrom Müdürlüğü ve İş-Kur iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

En az ilkokul mezunu olan, 18 yaşından büyük, 40 yaşından gün almamış ve 80 kilonun üzeri kilosu olmayan her kadın, seyis olabilmek için başvurabilecek. 28 Ağustos'ta başlayan başvurular, 19 Eylül'e kadar kadar devam edecek.

Başvurular şahsen il ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılacak. Eğitime katılacak kadınların tüm giderleri ise devlet tarafından karşılanacak. Proje ile lisans alacak kadın seyisler, bundan sonra özel okullarda ve otellerin binicilik birimlerinde, haralarda ve hipodromlarda hippoterapi merkezlerinde iş olanağı bulabilecekler.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Dünyada hipodromlarda kadın seyislerin sayısı oldukça yüksek. İngiltere, Fransa, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerde seyislerin yüzde 80 ila 95 arasında kadınlardan oluşuyor. Bizde de neden olmasın. Bakanlığımız hem kırsalda yaşayan kadınlarımızı iş hayatına dahil etmek hem de istihdamı artırmak adına bu önemli projeyi başlatmıştır. İnşallah biz de İl Müdürlüğü olarak bu projeyi İstanbul’da başarıyla uygulayacağız."



