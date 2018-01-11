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"Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor" projesi mezuniyet töreni

- İŞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya: "Hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve bütün milletin sahiplendiği istihdam seferberliği sonucunda İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıktı ve 1 milyon 57 bin 243 kişinin istihdamını gerçekleştirdi"

ANKARA (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, "Hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve bütün milletin sahiplendiği istihdam seferberliği sonucunda İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıktı ve 1 milyon 57 bin 243 kişinin istihdamını gerçekleştirdi." dedi.

Uzunkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor" projesinin 2'nci dönem mezuniyet törenine katıldı.

İŞKUR olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile önemli projelere imza attıklarını belirten Cafer Uzunkaya, son dönemde de 17 bin kişiye farklı alanlarda eğitim verdiklerini söyledi.

Uzunkaya, Türkiye'nin başarı grafiğinin her alanda yükseldiğine işaret ederek, "Son 10 yılda tüm Avrupa ülkelerinde artı istihdam rakamı sadece 3 milyon 810 bin olurken, Türkiye'nin tek başına gerçekleştirdiği istihdam rakamı ise yaklaşık 7 milyonu yakaladı. Hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve bütün milletin sahiplendiği istihdam seferberliği sonucunda İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıktı ve 1 milyon 57 bin 243 kişinin istihdamını gerçekleştirdi." diye konuştu.

Kadın istihdamı konusunda da büyük gelişmeler kaydettiklerine dikkati çeken Cafer Uzunkaya, "2000'li yılların başında yılda bine yakın kadının işe girmesine vesile olan kurumumuz, geçen yıl 358 bin kadının istihdamına aracılık yaptı. Meslek edindirme kurslarında bulunan kadınların oranı da yüzde 70'in üzerinde." ifadesini kullandı.

- "Türk geleneğinde önemli yere sahip"

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci de atçılığın modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç niteliği taşıdığını söyledi.

Ekinci, Türk geleneğinde de önemli bir yere sahip olan atçılığın, ekonomik katkısına değindi.

Atçılığın bahis sektörüyle özdeşleştirilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Yasin Kadri Ekinci, toplumdaki bu algıyı değiştirmek için de engelli vatandaşlara yönelik Hipoterapi (Atla terapi) Merkezileri açtıklarını belirtti.

Törende sertifika alan seyis Zübeyde Yıldırım ise projeye atlara olan sevgisinden dolayı katıldığını ifade ederek, "Aldığımız eğitim sayesinde çiftliklerde, haralarda ve atla terapi merkezlerinde çalışabileceğiz." diye konuştu.

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