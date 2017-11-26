Kırsalın ekmeğine şehirde de rağbet

DİYARBAKIR (AA) - FİKRET KAVĞALI - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kırsalın yanı sıra şehir merkezlerinde de yapılan tandır ekmeği, ilgi görüyor.

Diyarbakır'da özellikle kırsaldan kent merkezine göç eden ailelerin yoğun yaşadığı mahallerde kurulan tandırlarda kadınlar evlerinin ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Günün ilk ışıklarıyla mahallerdeki tandırlara giden kadınlar, yoğurdukları hamurları topladıkları çalı çırpı ile yaktıkları tandıra koyuyor. Tandır başında toplanan kadınlar, bir yandan sohbet ederken diğer yandan da ekmek pişirmenin telaşını yaşıyor.

Fırınlarda da tandır ekmeği için düzenlenmiş bölümler bulunuyor. Burada kadınlar tarafından pişirilen tandır ekmekleri, vatandaşlardan rağbet görüyor.

- 35 yıldır tandır ekmeği yapıyor

Ekmeklerini tandırda pişiren Gülçin Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tandır ekmeği yapmak için eledikleri unu su ile yoğurduklarını, hazırladıkları hamuru mahallelerinde kurulan tandırda pişirdiklerini söyledi.

Tandır ekmeğinin diğer ekmeklere oranla daha dayanıklı olduğunu, kolay bozulmadığını kaydeden Baran, tandır ekmeğini daha çok sevdiklerini, bu nedenle ailece bu ekmeği tercih ettiklerini belirtti.

35 yıldır kendi ekmeklerini pişirdiklerini dile getiren Baran, "Çocukluğumda annemden tandır ekmeği yapmayı öğrendim. Tandır ekmeklerini İstanbul ve Gaziantep hatta Almanya'ya bile gönderiyorum. Oradaki akrabalarım tandır ekmeği istiyor. Her gün yaklaşık 15-20 tandır ekmeği yapıyorum." diye konuştu.

- "Daha lezzetli olduğu için tercih ediliyor"

Fırın işletmecisi Bahri Butakın, fırınlarında 7 yıldır müşterileri için tandır ekmeği pişirdiklerini ifade etti.

Vatandaşların tandır ekmeğine yoğun ilgi gösterdiğini, bundan dolayı yapımına başladıklarını kaydeden Butakın, "Tandır ekmeğinin tadı daha lezzetli olduğu için vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Günde yaklaşık 400 adet tandır ekmeği satıyoruz. Vatandaşlar buradan aldıkları ekmeği Avrupa'daki akrabalarına bile gönderiyor." diye konuştu.

Herkese tandır ekmeğini tatmasını tavsiye eden Butakın, kırsalda yaygın olan yöresel ekmeği kent merkezinde de müşterilerine sunduklarını söyledi.

Fırında tandır ekmeği pişiren 8 çocuk annesi Hatice Talan, Sur ilçesinde yaşadıklarını ve terör saldırısı nedeniyle mağdur olduklarını anlattı.

2 yıldır fırında çalıştığını belirten Talan, yaptığı tandır ekmeklerinin çok beğenildiğini ifade etti. Talan, "Hamurumuzu hazırlıyoruz. Maya katıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra tandıra katıp pişiriyoruz. Her gün saat 06.00'dan 17.00'ye kadar tandırın başında ekmek pişiriyorum. Vatandaşlar ekmeklerimize yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Fırın işletmecisi Hebun Doğru de günde yaklaşık 500 tandır ekmeği pişirdiklerini anlatarak, diğer illerden gelen siparişleri de kargoyla gönderdiklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Mehmet Ali Babat, "Tandır ekmeği yöresel ekmeğimiz olduğu için tercih ediyoruz. Tandır ekmeklerini çıkardıkları için memnunuz." dedi.