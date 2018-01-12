Kırşehir termal turizmde Afyonkarahisar'ı model alacak

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, önemli jeotermal potansiyelin bulunduğu Kırşehir'de termal turizm ve sağlık hizmetlerinde Afyonkarahisar'ı örnek alacaklarını söyledi.

Karakaya, Bağbaşı Yerleşkesi Yunus Emre Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelerek yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi.

Üniversitenin fiziki imkanlarının artırılmasını amaçlayan 343 milyon liralık 9 projenin yürütüldüğünü belirten Karakaya, projelerin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 78 olduğunu ifade etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu tetkik uzmanlarının dış tetkik sürecini tamamlamalarının ardından üniversitenin ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandığını aktaran Karakaya, stratejik plan, öğrenci işleri ve akademik personel sistemi, maaş hesapları gibi birçok bileşeni bir arada bulunduran e-Kampüs Projesi'nin bu yıl hayata geçirilmesi için de ihale sürecinin tamamlandığını dile getirdi.

Yükseköğretim Kurulunun "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" çerçevesinde pilot üniversite seçilmelerinden sonra yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Karakaya, hazırladıkları 7 projenin Kalkınma Bakanlığından destek aldığını ve 5 yıllığına 45 milyon liralık bütçe ayrıldığını vurguladı.

"Yem Bitkileri ve Tarım", "Ceviz Üretimi", "Jeotermal Seracılık", "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp", "Sporcu Rehabilitasyon Merkezi" ve "Sondaj Kuyusu Açılması" projelerinin hayata geçirilmesinde medya kuruluşlarına büyük ihtiyaç duyacaklarına işaret eden Karakaya, özellikle yatırımcı kişi ve kurumların bu projelere ilgisinin çekilmesini amaçladıklarını aktardı.

Projelerle bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma çerçevesinde katma değer oluşturmaya ağırlık vereceklerine dikkati çeken Karakaya, özellikle kentin büyük potansiyeli jeotermal konusunda yeni yatırımların bölgeye çekilmesini istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin faaliyeti, geleneksel ve tamamlayıcı tıp konsepti, sporcu sağlığı merkezi kurulması ile jeotermal kaynak katma değere dönüştürülecek. Bu Kırşehir'in bir değeri. Sıcak su ile öyle bir markalaşma yapacağız ki öyle zannediyorum önümüzdeki yıllarda burası sağlık turizminin merkezi olacak. Şubat ayında Kırşehir'de jeotermal ile ilgili bir çalıştay yapacağız. Afyon'daki üniversitemizin rektörü, belediye başkanı, bizim belediye başkanımızın da aralarında olduğu bu alanda söz söyleyebilecek herkesi burada bir araya getireceğiz. Şu anda jeotermal turizmde model olarak en önde giden Afyonkarahisar. Bu modeli bir çalıştayla buraya taşıyacağız. Kendi yol haritamızı oluşturacağız."