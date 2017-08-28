KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetulllahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli yazışma programı ByLock'u kullananlara yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında kent merkezindeki farklı mahallelerde 7 ayrı adrese baskın düzenledi.
Operasyonda, işsiz oldukları belirlenen üniversite mezunları O.D, N.G, O.A, L.Y, Y.B, M.B. ve R.Ö, gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda örgütle iltisaklı dokümanlar, dijital belgeler, cep telefonları ve hatları ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A, L.Y, R.Ö. tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.