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Kırşehir'de cinayet

- Kaman ilçesinde caddede kavga ettiği babasına ateş ettikten sonra cesedinin yanında bekleyen genç gözaltına alındı

Kırşehir'de cinayet

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde PTT şubesi önündeki caddede yürüyen Cengiz D. (50) ile oğlu M.D. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

M.D, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla babasına ateş etti.

Cengiz D, göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D'yi babasının cesedinin yanında beklerken buldu. Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, güvenlik şeridi oluşturdu.

Cengiz D'nin cesedi ise Kaman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetKamanKırşehir
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