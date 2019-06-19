Kırşehir'de dolu ve sel 470 bin dekar araziye zarar verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, beş gündür aralıklarla yağan dolu ve oluşan sel nedeniyle 470 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odaları ekipleri, 5 gündür aralıklarla devam eden dolu yağışı ve oluşan selin yol açtığı zararı tespit etmek için merkez, Kaman, Mucur, Boztepe, Çiçekdağı ve Akpınar ilçelerine bağlı köylerde çalışma yaptı.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine, il genelinde 86 köyde yaklaşık 470 bin dekar tarım arazisinin dolu yağışından olumsuz etkilendiğini söyledi.

En fazla zararın Çiçekdağı ilçesinde olduğunu belirten Purcu, "Merkeze bağlı 8 köyde 56 bin, Kaman'da 7 köyde 45 bin, Çiçekdağı'da 23 köyde 167 bin, Mucur'da 26 köyde 103 bin, Boztepe'de 14 köyde 51 bin, Akpınar'da ise 8 köyde 48 bin dekar tarım arazisi zarar gördü. Bu arazilerde buğday, arpa, nohut, şeker pancarı, ayçiçeği, mercimek, yulaf ürünleri ekili." dedi.

Mağdur olan çiftçilerin ilgili kurumlara müracaat ettiğini belirten Purcu, "Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve özel bankalara borcu bulunan bu çiftçilerimizin yaşanan afet nedeniyle borçlarını ödemesi mümkün değildir." diye konuştu.



