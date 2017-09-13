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Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...

Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski Kırşehir Emniyet Müdürlüğü şube müdürü Y.S. Ankara'da, özel sektör çalışanı N.G ile İ.E ve E.G.M. Kırşehir'de yakalandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

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