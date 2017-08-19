Kırşehir'de kayıp kişinin cesedi bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de "drone" yardımıyla yapılan aramada, 3 gün önce kaybolan 35 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sıdıklı Darboğaz köyü civarında piknik yapmaya giden Murat Tuncer (35), arkadaşlarının yanından telefonla konuşarak uzaklaştı.

Tuncer'in dönmemesi üzerine bir süre bölgede arama yapan ancak sonuç alamayan arkadaşları, Kırşehir İl Jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri, Tuncer'i bulmak için "drone" yardımıyla arama çalışması başlattı.

Yozgat Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpekleri, Kırşehir ve Aksaray AFAD ekipleri ile köylülerin de yardımıyla sürdürülen çalışmalarda, "drone" ile yaklaşık 6 kilometrelik alan tarandı.

Aramalarda, Darboğaz köyü Kızılırmak Nehri kıyısında Tuncer'in cesedine ulaşıldı.

Bekar olan ve Kırşehir'de pazar yerinde tezgahtarlık yapan Tuncer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.