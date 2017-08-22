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Kırşehir'de kayıp kişinin cesedinin bulunması

- Kızılırmak Nehri kenarında cesedi bulunan kişinin birlikte pikniğe gittiği 3 arkadaşından biri tutuklandı

Kırşehir'de kayıp kişinin cesedinin bulunması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de "drone" yardımıyla Kızılırmak Nehri kenarında cesedi bulunan kişinin birlikte pikniğe gittiği 3 arkadaşından biri tutuklandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolduktan 3 gün sonra drone yardımıyla Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan Murat Tuncer'in (35) ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, Tuncer'in Sıdıklı Darboğaz köyü piknik alanına birlikte gittiği arkadaşları R.S, Ş.D. ve F.Y'yi gözaltına alarak sorguladı.

Zanlıların, Tuncer'in cep telefonu ile konuşarak yanlarından ayrıldığını, daha sonra kendisine ulaşamadıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan çelişkili ifadeler verdiği ileri sürülen F.Y. mahkemece tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de tezgahtarlık yapan Murat Tuncer'in merkeze bağlı Sıdıklı Darboğaz köyündeki piknik alanından kaybolmasının ardından jandarmanın "drone" ile yarama yapmış, Tuncer'in cesedi, Kızılırmak Nehri kenarında suda boğulmuş halde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CesetKırşehirKızılırmak
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