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Kırşehir'de şehit ailesine şehadet belgesi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuş Ramazan Karaca'nın şehadet belgesini ailesine verdi.Karaca'nın merkez Aşıkpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ziyarette...

Kırşehir'de şehit ailesine şehadet belgesi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuş Ramazan Karaca'nın şehadet belgesini ailesine verdi.

Karaca'nın merkez Aşıkpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ziyarette bulunan Şentürk, şehidin eşi Gülnaz Karaca'ya başsağlığı diledi.

Ziyarette konuşan Vali Şentürk, şehit yakınlarının kendilerine şehitlerin kutsal emanetleri olduğunu söyledi.

Şehitlik mertebesine ulaşmanın herkese nasip olamayacağını vurgulayan Şentürk, "Bu topraklarda özgürce, rahatça yaşıyorsak bunları şehitlerimize borçluyuz. Bu topraklar şehitlerimizin kanıyla vatan olmuştur. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanetleri de kendi ailemiz gibi görüyor, onlarla sık sık bir araya gelerek acılarına ortak oluyoruz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de şifalar diliyorum." dedi.

Şentürk, daha sonra şehidin eşi Gülnaz Karaca'ya şehadet belgesini verdi.

Ziyarette Vali Şentürk'e Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara ve Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan da eşlik etti.

Öte yandan, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik de şehidin ilçede yaşayan annesi Sevim Karaca'ya evinde şehadet belgesini sundu.

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