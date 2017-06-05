Kırşehir'de şiddetli fırtına

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de şiddetli rüzgar, elektriklerin kesilmesine ve bir caminin minaresinin zarar görmesine neden oldu.

Öğleden sonra başlayan rüzgar, akşam saatlerinde fırtınaya dönüştü. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar yerinden sökülerek araçların ve vatandaşların üzerine devrildi. Kent merkezindeki bazı mahallelerde ağaçların elektrik direklerinin üzerine devrilmesi sonucu enerji kesintisi yaşandı. Tamir ekiplerinin çalışmasıyla direkler onarılarak yeniden elektrik verildi.

-Köseli beldesinde cami minaresinin külahı ve hilali uçtu

Merkeze bağlı Köseli beldesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle caminin minaresi zarar gördü.

Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların köklerinden söküldüğünü ve minarede zarar meydana geldiğini söyledi.

Yılmaz, "Kasabamızda etkili olan rüzgar Köseli camimizin minaresine zarar verdi. Minarenin külahı ve hilali rüzgar nedeniyle yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.