Kırşehir'de yol uygulamasında 8 köpeğe el konuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yol uygulamasında, beslenmesi yasaklanmış olanların da aralarında yer aldığı 8 köpeğe el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale karayolu Özbağ beldesinde yol uygulaması sırasında, hafif ticari aracı durdurdu.

Bagaj bölümünü açan ekipler, kutularda, beslenmesi yasak ve tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull, dogo ve rottweiler ile Kangal, Aksaray malaklısı ve çapar cinsi 8 köpek buldu.

"Köpek kimlik kartı" bulunmadığı gerekçesiyle 8 hayvan, Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.



Araçtaki İ.P, E.Ş. ve S.M. gözaltına alındı.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi veterineri Nihat Özkan, AA muhabirine, 8 köpeğin kontrollerinin yapıldığını, kimlik kartları kendilerine ulaştırılan Kangal ve çapar cinsi 2 hayvanın sahiplerine teslim edildiğini, diğerlerinin ise merkezde tutulduğunu söyledi.