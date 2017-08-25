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Kırşehir'deki baba cinayeti

- Oğlu tarafından tabancayla öldürülen babanın cenazesi, Kaman ilçesinde toprağa verildi

Kırşehir'deki baba cinayeti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen babanın cenazesi defnedildi.

Baba Cengiz D'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Çarşı Camisi önüne getirildi. Kaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cami etrafında güvenlik tedbiri aldı.

Cenaze, Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Cengiz D'nin, adam yaralamaktan cezaevinde olan ve özel izinle gelen diğer oğlu İ.D. de katıldı.

Kaman ilçesi Merkez PTT Şubesi önünde 24 Ağustos'ta Cengiz D. ile oğlu M.D. arasında otomobil meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. M.D'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Cengiz D. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Babasının cesedinin başında beklerken gözaltına alınan M.D, tutuklanmıştı.

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CenazeCinayetKamanKırşehir
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