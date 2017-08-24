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Kırşehir'deki cinayet

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde babasını tabanca ile öldüren zanlı tutuklandı.Olay yerinde gözaltına alınarak Kaman Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı M.D'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün...

Kırşehir'deki cinayet

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde babasını tabanca ile öldüren zanlı tutuklandı.

Olay yerinde gözaltına alınarak Kaman Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı M.D'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Kaman Adliyesine sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.D'nin, babasından otomobilini istediği, bu talebine karşı çıkması üzerine babası ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş ettiğini söylediği ileri sürüldü.

Kaman ilçesi Merkez PTT Şubesi önünde Cengiz D. ile oğlu M.D. arasında tartışma çıkmış, M.D'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu Cengiz D. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Zanlı M.D. olaydan sonra babasının cesedinin başında beklerken gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetKamanKırşehir
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