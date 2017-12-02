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Kırşehir’deki trafik kazasında 2 asker yaralandı

- Çiçekdağı ilçesinde jandarma trafik aracının, kum yüklü kamyon ile çarpışması sonucu 2 asker yaralandı

Kırşehir’deki trafik kazasında 2 asker yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde jandarma trafik aracının, kamyon ile çarpışması sonucu 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığında askerlik yapan er Mesut Şahin idaresindeki 40 JAA 053 plakalı jandarma trafik aracı, Yerköy-Çiçekdağı karayolu Yeni Mahalle mevkisinde, kavşaktan dönmeye çalışan Ali Aydın yönetimindeki 40 NC 487 kum yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada şoför Şahin ile askeri araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Vuran yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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