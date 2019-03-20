Kırşehir'e 30 milyon dolarlık jeotermal sera yatırımı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Kırşehir'de, 30 milyon dolarlık yatırımla yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayacak jeotermal sera yapılıyor.

Merkeze bağlı Karakurt köyündeki 477 dekar arazide üç etap halinde özel sektör tarafından tamamlanacak jeotermal sera için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, tarım ve hayvancılık şehri olan Kırşehir'in aynı zamanda büyük bir jeotermal potansiyelinin de bulunduğunu söyledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) jeotermal ve tarımda pilot üniversite ilan edilmesinden sonra bu alanda ciddi bir ilgi olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Kurulacak tesise üniversitemiz teknik destek verecek ve üretimin artırılması noktasında gereken gayreti gösterecek. Bu tür tesislerin bir yandan üretim diğer yandan da istihdam boyutunu önemsiyoruz. Üretilen ürünler iç piyasadaki ürün varlığımızın artırılmasına hem de ihracat durumunda döviz varlığımızın artırılmasına sebebiyet verecek. İnşallah burada yaklaşık 400 kardeşimiz ekmek yiyecek. Bu yatırım için üretici firmamıza teşekkür ediyor, başka bölgelerimizde de benzer yatırımları yapmalarını bekliyoruz. Firmalarımıza yatırım noktasında gereken kolaylığı göstereceğiz."

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de temeli atılan tesisle hem bölgeye hem de Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı yapılacağını belirtti.

Kırşehir'in jeotermal kaynaklarının hem sağlık tedavisi hem de sera noktasında ciddi bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Bahçeci, "Bu yatırım Türkiye ve Kırşehir için son derece kıymetli. Şu anda Türkiye'de kurulu jeotermal sera alanı toplamda 4 bin 300 dekar. Burada yapacağımız yatırım neredeyse Türkiye'nin yüzde 8'ine denk gelen büyüklükte çok önemli bir yatırım." dedi.

Yatırımcı şirketin yönetim kurulu başkanı Serdar Eygün de AEÜ ile yaptıkları iş birliği sonucunda jeotermal sera projesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili diğer devlet kurumlarına teşekkür etti.

Proje kapsamında Karakurt bölgesinde 477 dekar mera arazisinin 30 yıllığına firmalarına tahsis edildiğini aktaran Eygün, şu bilgileri verdi:

"Ahi Evran Üniversitesi ile iş birliğinde Jeotermal Seracılık Projesi kapsamında tesisimizin temelini atıyoruz. Bakanlığımızın desteği ve oluşturdukları sinerji ile atıl durumda olan mera arazisi 30 yıllığına firmamıza tahsis edildi. Bizlere inandılar ve güvendiler. Onları mahcup etmeyeceğiz. Yatırımımız tamamlandığında 477 dekar alanda son teknoloji ile donatılmış 315 dekar Türkiye'nin en modern domates seralarından birisi olacak. Toplam 30 milyon dolar yatırım yapacağız. Etap etap ilerleyeceğimiz projemizin sonunda çoğunluğunu ihraç etmeyi planladığımız 19 bin ton domates üretmeyi planlıyoruz. Üretim dönemlerine göre değişmekle beraber 400 kişinin üzerinde istihdam sağlayacağız. Ayrıca bölge ekonomisine katkı yapmış olacağız. "

Konuşmaların ardından jeotermal seranın temeli Vali Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci ve firma yöneticileri tarafından atıldı.