Kırşehirli et ve süt üreticileri dünyayı dolaşıyor

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli et ve süt üretim merkezlerinden Kırşehir'deki üreticiler, Ekonomi Bakanlığının desteğiyle yaklaşık 800 bin avroluk projeyle dünyadaki üretim tesislerinde incelemeler yapıyor.

Yaklaşık 200 bin büyükbaş, 250 bin küçükbaş hayvan potansiyeliyle entegre hayvancılık tesislerinde et ve süt üretimi yapan üreticiler, Kırşehir Ticaret Odası (TSO) ve Ticaret Borsası iş birliğinde hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) ile ilk ziyareti Fransa'ya yaptı. Üreticiler, Fransa'daki hayvancılık tesislerini inceleyerek bilgi aldı.

Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde entegre hayvancılık tesislerinin sayısının giderek arttığını, bu potansiyeli et ve süt üretiminde daha verimli hale getirmek için projeler geliştirdiklerini söyledi.

UR-GE Projesi kapsamında Kırşehir hayvancılığını dünyaya açmayı planladıklarını aktaran Ekicioğlu, özellikle Ticaret Borsası üyelerinin projeyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Ekicioğlu, Türkiye'nin et ve hayvan ithal eden değil, ihraç eden ülke haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"UR-GE Projesi ile Kırşehir hayvancılığını dünyaya açıyoruz. Dünyada hayvan ithalatında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada. Büyük bir ihtiyacımızı, 350 bin ton kadar et ithalatını Avrupa'dan karşılıyoruz. Türkiye'nin hayvancılık potansiyelini ihracata dönüştürmeye gayret ediyoruz. İki yıldır bu projeyi yürütüyoruz. Ekonomi Bakanlığının desteklediği yaklaşık 800 bin avroluk bir proje. Kırşehir Ticaret Borsası üyesi arkadaşlarımız bu projeyle yakından ilgileniyor. Borsa üyelerimizi dünyayı gezdiriyoruz. Fransa'ya gittiler. Sırada İsviçre var. Daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika ülkelerindeki tesisler gezilecek. 'Dünyada hayvancılık nasıl yapılıyor, biz nasıl yapalım' diye incelemelerde bulunuyorlar."

Ekicioğlu, Ekonomi Bakanlığı yetkilileriyle vardıkları mutabakat çerçevesinde gelecek yıl sona erecek projenin 2 yıl daha uzatılmasının planlandığını kaydetti.