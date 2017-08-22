İSTANBUL (AA) - Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, ithalatçısı ve üreticisi belli, etiketli ve sağlıklı kırtasiye ürünleri satın almaları konusunda öğrenci ve velileri uyararak, "Güvenli kırtasiye ürünü kırtasiyeciden alınır." ifadelerini kullandı.

Şendil, yaptığı yazılı açıklamada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için ailelerin hazırlıklara başladığını hatırlatarak, veli ve öğrencilere yeni dönem öncesi kırtasiye ürünleri alırken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

TÜKİD Başkanı Şendil, "Merdiven altından, ne olduğu belli olmayan, ucuz ürünler almayın. Çünkü bunlar sağlıksız ürünler. Markasız ürün alarak çocuğunuzun hayatını riske atmayın. Güvenli kırtasiye ürünü kırtasiyeciden alınır." görüşlerini aktardı.

Yıllardır verdikleri mücadelenin sonucunu aldıklarını ve Türkiye'de 100 kırtasiye ürününden 99'unun güvenli hale geldiğini vurgulayan Şendil, şunları kaydetti:

"Bu, Türk kırtasiye sektörü adına gerçekten büyük bir başarı. Ama yeterli değil. Hala güvensiz olan yüzde 1'lik kısım var. Sadece ucuz diye markası, üreticisi belli olmayan kırtasiye ürünlerinden almak çocuğunuzun sağlığı için büyük risk. Aldığınız ürünün barkoduna bakın. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli yani kimliği olan, sağlıklı ürünleri satın alın. Bu, çocuğunuzun sağlığı için daha doğru bir adım olacaktır."

Vecdet Şendil, TÜKİD'in bugüne kadar taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünlerinin satışının önlenmesi ve nitelikli ürün kullanımının özendirilmesi için çalışarak üzerine düşeni yaptığını belirterek, "Biz üzerimize düşeni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Buna karşılık tüketicimiz de artık üzerine düşeni yerine getirmeli ve bilinçli alışveriş yapmalı. Sadece güvenli ve kaliteli kırtasiye ürünleri almalı. Bunun için de en doğru adres kırtasiyeler." diye konuştu.