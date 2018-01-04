Kırtasiyeciler fuarda buluşacak

İSTANBUL (AA) - Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nce (TÜKİD) 21-25 Şubat'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde "İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı 2018" düzenlenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin her yerinden gelen perakendecilere ev sahipliği yapacak fuara, yurt içinden ve yurt dışından 250'yi aşkın firmanın katılımı bekleniyor.

Pek çok iş görüşmesinin gerçekleştirileceği fuar ile yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması, perakende ekonomisinin ivme kazanması amaçlanıyor.

Fuar boyunca, alanında uzman kişilerin katılacağı birçok etkinlik de düzenlenecek.

- "Hem ülkemiz hem perakendeciler kazanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜKİD Başkanı Vecdet Şendil, fuar için aylar öncesinden çalışmaya başladıklarını belirterek, 2017 yılında fuara yurt içi ve yurt dışından 165 firmanın katıldığını, bu yıl bu sayının yüzde 50'nin üzerinde artışla 250'yi geçmesini hedeflediklerini bildirdi.

Geçen yıl fuarın, tüm Türkiye’den gelen perakendecilerin yanı sıra yurt dışından da 18 ülkeden çok sayıda firmanın katılımıyla gerçekleştiğini dile getiren Şendil, "Ziyaretçi sayımıza baktığımızda ise geçen yıl 50 ülkeden 572 yabancı, 78 ilden 9 bin 291 yerli, toplamda 9 bin 863 kişiyle fuarımızı tamamladık. Bu yıl da 15 bini aşkın kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Hem ülkemiz hem perakendeciler kazanacak." ifadelerini kullandı.