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"Kış kenti"nde buz sarkıtlarıyla mücadele

- Türkiye'de en çok kar yağışı alan kentler arasında bulunan Erzurum'da, itfaiye ekipleri çatılarda birikerek tehlike oluşturan kar kütleleri ve buz sarkıtlarıyla mücadele ediyor - Cadde ve sokaklarda, buz ve kar kütlesi düşme ihtimaline karşın tabelalarla vatandaşların uyarıldığı kentte, esnaf da "Dikkat buz düşebilir" yazdıkları kağıtları iş yerlerinin camlarına ve binaların yanındaki ağaçlara asıyor

ERZURUM (AA) - Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin uzun sürdüğü şehirler arasında bulunan Erzurum'da, çatılarda oluşan buz sarkıtları ve biriken kar kütleleriyle hummalı bir şekilde mücadele ediliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 35 dereceye kadar indiği kentte, her yıl binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları ve kar kütlelerinin isabet ettiği çok sayıda kişi yaralanırken, üzerine kar kütleleri düşen yüzlerce araç da hasar görüyor.

Büyükşehir Belediyesi, itfaiye bünyesinde kurduğu ekiple dondurucu soğukların yaşandığı kentte, vatandaşların mağdur olmaması için çatılardaki buz sarkıtları ve biriken kar kütlelerinin tehlike oluşturmaması amacıyla çalışma yürütüyor.

- Her sokakta "Dikkat buz düşebilir" uyarı levhası

Yaralanmaların ve araçlarda hasar oluşmasının önüne geçmek amacıyla itfaiye ekipleri, tehlike arz eden binaların çatılarındaki karları temizlemek için güvenlik şeridi çekerek önlem alıyor.

Zabıta ekiplerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı çalışmayla itfaiye ekipleri vinç yardımıyla çatılara çıkarak, küreklerle binaları buz sarkıtları ve kar kütlelerinden temizliyor.

Kentte, hemen hemen her cadde ve sokakta, buz ve kar kütlelerinin düşme ihtimaline karşın tabelalarla vatandaşlar uyarılıyor.

Uyarı levhalarının bulunmadığı yerlerde de esnaf, kağıtlara "Dikkat buz düşebilir" yazarak, iş yerlerinin camına veya binaların yanındaki ağaçlara asıyor.

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BuzErzurumİtfaiyeKarKış
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