Kış mevsiminde meyve veren ceviz ağacı ilgi odağı oldu

ADIYAMAN (AA) - Kahta ilçesinde kış mevsiminin yaşandığı şu günlerde meyve veren ceviz ağacı, köylülerin ve ilçe dışından gelenlerin ilgi odağı oldu.



İlçeye bağlı Salkımbağı köyünde yaşayan Ömer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesindeki ceviz ağacının kış mevsiminin yaşandığı bu ayda meyve verdiğini belirtti.

Bu durumun birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandığını dile getiren Kaplan, "Ağacın kış ayında meyve verdiğini duyan köylüler, hatta Kahta ilçesinden gelen çok sayıda vatandaş gelip ağacın fotoğrafını çekip gidiyor." dedi.

Kahta ilçesinden Salkımbağı köyüne sadece bu ağacı görmek için geldiğini belirten Mustafa Alp ise "Bugün arkadaşlarla sohbet ettiğimiz sırada bu olayı duyduk. Arkadaşlarla beraber gelip yerinde görmek istedik. Bu yaşıma kadar böyle bir durumla karşılaşmadım." diye konuştu.





