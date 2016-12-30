Kış şartlarında kaçak elektriğe teknolojik çözüm

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da 7 şehre hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ), kaçakla mücadele kapsamında kullanmaya başladıkları "Uzaktan Haberleşme Sistemi" ile nokta atışı yaparak hem kaçak kullanımı yerinde belirliyor hem de kış şartlarında abone adresine gitmeden enerji tüketimini otomatik tespit edebiliyor.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerine hizmet veren Aras Elektrik şirketi, kaçakla mücadele kapsamında öncelikle Erzurum'un Çat ilçesinden başlayarak bin abonenin elektrik saatini Uzaktan Haberleşme Sistemi ve harekete karşı duyarlı elektrik saatleriyle değiştirdi.

Elektrik saatlerinin trafolardan aldığı enerji akışını anlık olarak merkeze bildirmesiyle çalışan sistem, kaçak kullanımı da merkeze bildiriyor.

Kaçak kullanımının nokta atışıyla tespiti sonrası harekete geçen görevliler, kaçak elektrik kullanılan abonenin adresine giderek akım kullanımına müdahale ediyor.

Aras Edaş Genel Müdürü Fikret Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kaçak kullanımı önlemek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Kaçak elektrik kullanımının azalması ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı demektir. Kaçak kullanımı daha ideal seviyelere indirmek için gayret ediyoruz. Bu konuda da teknolojiden faydalanmaya çalışıyoruz." dedi.

Bölgede kaçak kullanımın yüksek olduğunu dile getiren Akbaş, hayata geçirdikleri projeyle kayıp kaçağı ideal seviyelere düşüreceklerini anlattı.

-"Projenin önemli kısmı teknoloji"

Akbaş, projeye Çat ilçesinden başladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bölgemize bağlı 9 ilçemizde kaçak kullanım yüksek seviyede. Çat ilçesinden başlayarak diğer ilçelere de projemizi yayacağız. Projenin önemli kısmı teknoloji. Uzaktan ulaşım ve erişim sağlayan sayaçlarla enerji kullanımını takip edebileceğimiz bir yazılımla nerelerde kaçak kullanım veya kaybın yüksek olduğu bölgeler varsa tespit ediyoruz."

Zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgelerde bu sistem ile iş yükünün de hafifleyeceğini anımsatan Akbaş, böylece hem vatandaşın rahatlayacağını hem de kayıp kaçağın ideal seviyelere ulaşacağını ifade etti.

Akbaş, kayıp kaçağın trafo bazlı tespit edildiğini ifade ederek, "Şu andaki yeni sistemle trafo bölgesindeki verdiğimiz enerji ne kadar, faturalandırdığımız enerji ne kadar, bunları tespit ettiğimizde kaybın hangi kol üzerinde ve hangi trafo tarafında olduğunu çok kolay tespit edebiliyoruz." diye konuştu.



Akbaş, kaçak elektrik kullanımının şebekeleri bozarak vatandaşların sağlıklı enerji kullanabilmesini de önlediğini dile getirdi.

- Kaçak elektrik kullanılan nokta tespit ediliyor

Aras Edaş Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörü Fatih Erkazan da bölgenin kayıp kaçak oranında yüksek olduğunu belirterek, yoğun kış şartları yaşandığı için teknoloji imkanlarıyla kayıp kaçağa çözüm bulduklarını söyledi.

Proje ve sistem hakkında bilgi veren Erkazan, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzaktan haberleşmeli sayaçlar ile kayıp kaçağı noktasal olarak tespit emek için proje yaptık. Dağıtım merkezlerinde bulunan analizörler ve sayaçlarla giren enerjiyi tespit ediyoruz. Daha sonrasında abonelerin eski saatlerinin yerine takılan uzaktan haberleşmeli sayaçlarla bunların merkezde bir yazılım üzerindeki kıyaslamasını yapıyoruz ve noktasal olarak kayıp kaçağın bulunduğu bölgelere ekip yönlendirerek kaçakla mücadelemizi sürdürüyoruz."

Erkazan, Çat ilçesinde bir aylık süre zarfında çalışan sistemle enerji tüketiminde düşüşler yaşandığını ve fatura tahakkuklarında da artışın meydana geldiğini aktardı.

Uzaktan haberleşmeli sayaçlarla kaçak kullanan abone adreslerine noktasal tespit yapabildiklerini anlatan Erkazan, "Bu sistemle kaçak kullanıma noktasal tespit yaptığımız gibi değiştirdiğimiz abone sayaçlarının hem endeksini okuyabiliyor hem de enerjilerinde kesinti yapabiliyoruz".dedi.



