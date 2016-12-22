Kış sporları ve turizmi için iş birliği protokolü





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, kış sporlarının düzenlenebileceği merkezlerin belirlenmesi ve kış sporlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Söğütözü'ndeki binasında gerçekleştirilen protokole Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı katıldı.

Bakan Kılıç, Türkiye'de spor turizmine yönelik yapılabilecek çalışmaları gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bize vereceği desteği en iyi şekilde kullanarak, turizm faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tecrübesi çok önemli." dedi.

Erzurum'un ev sahipliğinde şubat ayında düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Kış Festivali'nin (EYOF) hem turizme hem de sportif anlamdaki çalışmalara katkısı olacağını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Türkiye'de özellikle AK Parti iktidarı sonrasında başlayan ve devam eden bir tesisleşme hamlesi içindeyiz. Bunun son örneğini Trabzon'da yaşadık ve Şenol Güneş Stadı'nın açılışını yaptık. Ülkemizde bir çok alanda gelişmeler devam ediyor ama kış sporları turizmi dediğimizde akla sadece belli lokasyonlar geliyor. Kayak dışında, buz pateni, curling, buz hokeyi gibi bir çok farklı branş var. Curling, yeni yeni duyulmaya başlandı ama ciddi bir turizm potansiyeli var. Bu alanlarda çalışarak tesis, kamp merkezleri gibi tespitler yapılacak. Yurt dışına baktığımızda kış sporları tesisleri yazın da farklı amaçlarla kullanılıyor. Bizim bunları da hayata geçirmemiz lazım."

Dünya genelinde yaşanan sıkıntılara değinen Kılıç, "Hiçbir ülkenin gündeminin farklı olmadığını bu hafta en acı şekilde gördük. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasta kurban gittiği saatlerde, Berlin'de de farklı bir terör saldırısı gerçekleşti. Buradan tekrar başsağlığı diliyoruz. Dünyada teröre karşı hep birlikte durmamız gerektiğini en acı şekilde gördük. Bunlara verebileceğimiz en iyi cevap anlamında, uluslararası spor organizasyonlarının ülkemizde yapılıyor olmasının önemi büyük. Kış sporlarında da aynı noktaya geleceğiz inşallah. Bu çalışma bizim üstümüze düşen görevleri daha iyi yerine getirebilmemiz için yol gösterici olacak." ifadelerini kullandı.

Protokolün 1 milyon 200 bin liralık ödeneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini belirten Kılıç, bununla ilgili Nabi Avcı'ya teşekkürlerini iletti.





- Kültür ve Turizm Bakanı Avcı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise ülkede kış turizminin gelişmesi ve Türkiye'nin 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylığına yönelik bir çalışmanın birlikte yürütüleceğini söyledi.

Avcı, 2016'da Türkiye ve dünyada turizm sektöründe durgunluk yaşandığına işaret ederek, "2016 yılı, Türkiye'de turizmi belli mevsimlerle sınırlı bir sektör olmaktan çıkarmamız gerektiğini açık bir şekilde gösterdi. Bu yıl, hem mevsimsel, hem ürün, hem pazar kısıtlamalarından çıkmamız gerektiğini gösterdi. Dolayısıyla şimdi hem farklı pazarlara, hem de farklı hedef ve beklentilere açılmış oluyoruz. Bugün imzaladığımız protokol, Türkiye'nin turizm mevsimlerini bütün bir yıla yaymayı amaçlayan çalışmasının ilk adımı oluyor." diye konuştu.

İki bakanlık arasında imzalanan protokol gereği, kış olimpiyatlarının düzenlenebileceği aday kış turizm merkezinin yanı sıra uluslararası veya ulusal düzeyde kış turizm potansiyeli bulunan, bölgesel düzeyde kış sporlarının ve yarışmaların yapılabileceği, rekreasyon amaçlı günübirlik kayak merkezleri belirlenecek. Protokolle ayrıca yerel düzeyde kayak sporunun öğrenilmesi ve kayak sporunun tabanda tanıtılıp yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.