Kışın iç ısıtan keçiboynuzlu tatlı: Kuvvet helvası (Okundu/Ekrem)

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de 41 çeşit baharat, keçiboynuzu, karaçalı balı, yumurta beyazı, şeker pancarı ile yapılan kuvvet helvası, kış aylarının tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.

İçeriğindeki malzemeler kazanlarda bir süre kaynatıldıktan sonra 24 saat bekletilen helva, dinlendikten sonra soğuk şekilde kaselerde sunuluyor.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'da özellikle sonbahar ve kış aylarına özel tatlar olduğunu söyledi.

Ecdadın bu aylarda karaçalı balı ve keçiboynuzunu kullanarak damakları şenlendiren ve vücuda kuvvet veren tatlılar ürettiğini belirten Meriç, "Uzmanlar 'doğal beslenin' diyor. İşte dedelerimiz, atalarımız yüzyıllardan beri keçiboynuzunu, balı ve 41 baharatı bir araya getirip kuvvet helvasını 7'den 70'e herkese yedirmişler. Eski insanların sağlamlığı da doğal beslenmesinden gelir." diye konuştu.

Kış aylarında bir çok insanın soğuk algınlığına yakalandığını belirten Meriç, şunları kaydetti:

"Dedelerimiz, ninelerimiz küçükken burnumuz aktığında, 'abe kızanım niye keçiboynuzu yemedin' derdi. Keçiboynuzunun sebebi hikmeti o gün bugündür devam etmektedir. Biz de atalarımızdan, dedelerimizden aldığımız bu güzel lezzeti devam ettirmekteyiz. Yediğimiz içtiğimiz birçok üründe binlerce kimyevi madde var. Bunlardan temizlenmek için de tabiat eczanesinden keçiboynuzu, karaçalı balı ve baharatların bir araya geldiği tatlımızı yapıyoruz. Bu da vücudu güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Kış ayını güzel geçirmenin mana ve mahiyeti bu tatlıdadır."

-"Ecdadımızdan gelen gelenek"

Kuvvet helvasının, sütün içerisine karıştırılarak da tüketilebileceğini anlatan Meriç, "Sütün içine bir çay kaşığı karıştırarak için lezzetini görün. Baharatları hissedeceksiniz." dedi.

Misk-i amber, karanfil, zerdeçal ve meyan kökü gibi tatlı baharatların geçmişten günümüze vücuda direnç veren baharatlarda olduğunu dile getiren Meriç, şöyle devam etti:

"Bu baharatların bir araya geldiği kuvvet helvası yendiğinde insana bir güç verir. Kuvvet helvamızda tatlı olan doğal güzellikler mis gibi kokar. Bu baharatlar yumurtanın beyazıyla bir araya geldiğinde huzur veriyor. Yumurtanın beyazı ne kadar muhteşem bir lezzettir ki Selimiye'nin ayakta durmasının sebeplerindendir. Ecdadımız Mimar Sinan Selimiye'nin yapımında yumurtanın akını kullanmış. Ecdat bunu her yerde kullanmış. Biz de ecdadımızdan gelen geleneği devam ettireceğiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza ne bırakacağız; işte bu mirası bırakacağız. Kimyevi maddeleri bırakalım Osmanlı'nın atalarımızın tükettiği lezzetlere yönelelim."

Meriç, 250 gramlık kavanoz ve kaselerde müşterilerine sunduğu keçiboynuzlu tatlıyı 20 liradan sattıklarını sözlerine ekledi.

- Kış aylarında satışı artıyor

Şekerleme firmasının satış müdürü Kaner Gen de keçiboynuzu kuvvet helvasının özellikle kış aylarında yoğun olarak satıldığını söyledi.

Havaların soğumasıyla bu tür tatlılara rağbet gösterildiğini anlatan Gen, "Keçiboynuzu soğuk havaya karşı vücutta direnci arttırdığı için vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Yaz aylarına göre özellikle daha çok kış aylarında satışı daha fazla oluyor." dedi.

Kuvvet helvası alan vatandaşlardan Pınar Büyükkarış da kuvvet helvasının ününü duyduğunu ve bundan dolayı aldığını söyledi.

Bu helvanın tadının aromatik ve güzel olduğunu dile getiren Büyükkarış, "Nezle ve gribe karşı vücutta direnç sağladığını duydum. Tadı da güzel herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.



















