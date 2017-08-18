Kısır fareden alınan kök hücrelerle doğurgan yavru üretildi

ANKARA (AA) - Japonya'da bilim adamları, canlıyı oluşturan tüm hücre tiplerine dönüşebilme kapasitesine sahip, indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPS) kullanarak kısır fareden doğurgan fare üretmeyi başardı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Kyoto Üniversitesinden araştırmacılar, genetik kaynaklı doğurganlık problemleri üzerine yaptıkları araştırma için laboratuvar ortamında genetik klonlama yoluyla kromozom anomalisi bulunan bir canlı fare üretti.

Normalden farklı olarak cinsiyete ilişkin üçüncü bir kromozom eklenen fareden alınan bağ dokusu hücrelerini yeniden programlayan bilim adamları, onları çoklu üretici işleve sahip iPS'lere dönüştürdü. Araştırmacılar söz konusu işlemin yeni hücrelerde ilave cinsiyet kromozomunun kaybolmasını sağladığını, dolayısıyla anomaliyi çözdüğünü gözlemledi.

Söz konusu olayı "trizomi eğilimli kromozom kaybı" olarak tanımlayan bilim adamları, iPS'lerden elde edilen işlevsel spermleri yumurtalara enjekte ederek cinsiyete ilişkin normal bir çift kromozomu olan yavru farenin doğmasını sağladı.

Araştırmayı yürüten bilim adamlarından Michinori Saito, elde ettikleri bulguların kromozom ya da diğer genetik anormalliklerden kaynaklanan kısırlıklara yönelik tedavi geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Science" dergisinde yayımlandı.