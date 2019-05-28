"Kısıtlamalar teknolojiye ve ticarete zarar veriyor"

İSTANBUL (AA) - Huawei Üst Yöneticisi (CEO) Ken Hu, kısıtlamaların teknolojiye ve ticarete zarar verdiğini belirtti.

Huawei açıklamasına göre, Almanya’da gerçekleştirilen Ulusal Siber Güvenlik Konferansı’nda konuşan Ken Hu, son günlerde yaşanan ticari kısıtlamaların soğuk savaş dönemiyle benzerlik gösterdiğini, sektörün bu dönemde Huawei’ye destek olması gerektiğini ifade etti.

Ken Hu, bu sürecin küresel tedarik zincirine verdiği zararın adil rekabeti tehlikeye attığını aktardı. Bunun ortak bir problem olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Ken Hu, gelecekte başka şirketlerin de zarar görebileceğini dile getirdi.

Sektör olarak teknolojik inovasyonu ve daha güçlü bir ekonomik büyümeyi teşvik edecek bir ekosisteme ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ken Hu, "Avrupa'da, akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık dörtte üçü Android tabanlı akıllı telefonları tercih ediyor. Huawei bu pazarın yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Dikkatsizce alındığını düşündüğümüz bu kararlar, Avrupa'daki tüketicilere ve işletmelere büyük ölçüde zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

Ken Hu, kısıtlamaların teknolojiye ve ticarete zarar verdiğini belirtti.



Konferansın gerçekleştiği alanda daha önce Berlin Duvarı'nın bulunduğunu kaydeden Ken Hu, "Artık başka duvarlar görmek, başka kötü deneyimler yaşamak istemiyoruz. Ticaret açısından da teknoloji açısından da yeni bir duvar inşa etmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei, ARM iş birliğinin askıya alınmasına dair de bir açıklama yaptı. Huawei’nin çip tasarımı ve üretimindeki iş ortaklarından ARM ile olan sorunun kısa süre içinde çözüleceğine inanıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklarımızla olan yakın ilişkilerimize değer veriyoruz, ancak politik kararların bir sonucu olarak bazı kararların sağlıklı şekilde alınamadığını görüyoruz. Bu üzücü durumun çözülebileceğinden eminiz. Bizim önceliğimiz, küresel teknolojiyi müşterilerimize ulaştırmak ve bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz."