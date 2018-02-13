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"Kitap aşıkları"na Sevgililer Günü sürprizi

- Bağcılar Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolasıyla ilçedeki kütüphaneye gelenlere kitap ile üzerinde "En güzel sevgili kitaptır" notu bulunan gül hediye etti

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'ne gelen kitapseverlere, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kitap ile "En güzel sevgili kitaptır" notu bulunan gül armağan edildi.

Bağcılar Belediyesi'nin yazılı açıklamasına göre, Sevgililer Günü dolasıyla kitap sevdalılarına anlamlı bir sürpriz yapıldı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'ndeki masalara, Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar" kitabı ile "En güzel sevgili kitaptır" notu iliştirilmiş gül bırakıldı.

Ders çalışmak ya da kitap okumak için kütüphaneye gelen gençler, kendileri için hazırlanan sürprizi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Not kağıtlarını okuyan bazı gençlerin tebessüm ettiği, bazı gençlerin de hediyelerin fotoğrafını çektiği görüldü.

- "En güzel sevgili kitaptır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kitapları sevgili edinmiş gençleri önemsediklerini belirterek, "Herkesin sevgisini göstereceği sevgilisi başkadır. Kimi annesine, kimi eşine, kimi arkadaşına karşı duygularını gösterecektir. Biz de kitapları sevgili edinmiş kardeşlerimiz için bu özel günde kütüphanede onlarla beraber olmayı tercih ettik. En güzel sevgili olan kitapları bir ömür boyu okumalarını tavsiye diyorum. Ayrıca, Dünya Öykü Günü olması sebebiyle de Tolstoy'un kitabını kendilerine hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Sürprizin kendisini mutlu ettiğini dile getiren öğrenci Büşra Aydın, gül ve kitabın anlamlı bir hediye olduğunu kaydetti.

Hasan Ilık da masadaki gülleri görünce çok heyecanlandığını, 18 yıllık yaşamında ilk kez birinden gül aldığını belirterek, "Çok ince düşünülmüş güzel bir sürpriz. Bağcılar Belediyesi çok farklı bir belediye. Bu farkını da ortaya koydu. Notta 'En güzel sevgili kitaptır' yazıyor. Bence de çok doğru. Yegane tesellimiz kitaplar. Biz kitaplarla mutlu olan insanlarız." değerlendirmesinde bulundu.

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