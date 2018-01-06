ANKARA (AA) - Türkiye Çevre Koruma Vakfınca (TÜÇEV) başlatılan "Kitap Yazan Akademisyenlere Maddi Destek Programı" kapsamında hazırlanan örnek kitap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk'e teslim edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TÜÇEV'in başlattığı "Çevre Alanında Kitap Yazan Akademisyenlere Maddi Destek Programı" programında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ekibinin yer aldığı belirtildi.

Uzun süren çalışmalar sonrasında, büyük bir titizlikle hazırlanan ve Türkiye'de alanında öncü olacak 2 ciltlik eserin hazırlandığı ifade edilerek, eserin editörlüğünü yapan Prof. Dr. Koyuncu'nun örnek baskıları yapılan eseri, Müsteşar Öztürk ve Bakanlık bürokratlarına teslim ettiği bildirildi.

Başlangıçta 2 bin adet basılacak olan eserin, Türkiye'deki organize sanayi bölgelerine, büyükşehir, il belediyeleri ve çevre ve şehircilik il müdürlükleriyle birlikte kütüphanelere dağıtılacağı ve ayrıca eserin Çevre ve Şehir Kütüphanesinde yayımlanacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Müsteşar Öztürk, yapılan çalışmanın Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını belirterek, programın devam edeceğini ve diğer alanlarda da örnek çalışmaların ortaya çıkacağını ifade etti.

Öztürk, eseri hazırlayan Koyuncu'ya da çalışmasından dolayı teşekkür etti.