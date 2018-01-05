Kıvılcım, 20 Ocak'ta sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun "Kıvılcım" çocuk grubu, sömestirde İstanbullu çocuk ve yetişkinlerle buluşacak.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği, 4-16 yaş arasındaki yetenekli 80 çocuktan oluşan grup, 20 Ocak'ta TİM Show Center'da sahne alacak.

Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile her yaştan izleyiciye hitap eden gösterinin hazırlık ve çalışmaları 2 yıl sürdü.

Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra, içinde akrobasi ve jimnastik olan yeni bölümlerin bulunduğu gösteri, 80 dakika sürecek.

