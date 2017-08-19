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Kız arkadaşına araçla çarpan kişinin tutuklanması

- Zanlı İbrahim D'nin avukatı Aslan: - "Toplum baskısı nedeniyle, toplumda oluşan yanlış algı nedeniyle verilen bu tutuklama kararının en kısa zamanda sonlanacağı kanaatindeyiz" - Avukat Akar: - "Ece Çelik iyileştiğinde vereceği bilgiyle olay aydınlığa kavuşacaktır"

Kız arkadaşına araçla çarpan kişinin tutuklanması

ADANA (AA) - Adana'da, kız arkadaşı ve beraberindeki kişiye araçla kasıtlı olarak çarptığı iddiasıyla tutuklanan İbrahim D'nin avukatı Yelda Aslan, "Toplum baskısı nedeniyle, toplumda oluşan yanlış algı nedeniyle verilen bu tutuklama kararının en kısa zamanda sonlanacağı kanaatindeyiz." dedi.

Zanlının avukatları Yelda Aslan ve Mustafa Akar, İbrahim D'nin tutuklandığı, zanlılar Hüseyin A. Hakan Ç. ve Mehmet Z'nin yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aslan, başsavcılığın itirazının, basında çıkan "yalan, yanlış, soyut" iddialardan oluşan haberler neticesinde yapıldığını ileri sürdü.

Haberlerde, İbrahim D'nin Ece Çelik ile tartıştığının ve genç kızla arkadaşına kasıtlı olarak çarptığının iddia edildiğini, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne süren Aslan, "Dosyada bulunan hiçbir belge ve ifade bu iddiayla örtüşmemektedir. Cep telefonundan çekilen mesaj kayıtlarından da anlaşılacağı üzere olay günü zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini iddia ederek müvekkilimle görüşmek isteyen Ece Çelik'tir." dedi.

İbrahim D'nin Çelik'e karşı kasıtlı bir eylemde bulunması için hiçbir gerekçesi olmadığını savunan Aslan, "Toplum baskısı nedeniyle, toplumda oluşan yanlış algı nedeniyle verilen bu tutuklama kararının en kısa zamanda sonlanacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Avukat Akar da tanık ifadelerinde, Ece Çelik'in, aracıyla olay yerinden ayrılan İbrahim D'nin arkasından "İbrahim beni burada bırakma" dediği bilgisinin yer aldığını, olayın, İbrahim D'nin araçla geri gelirken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle olduğunu iddia etti. Akar, şunları söyledi:

"Müvekkilimiz hakkında yapılan 'cani', 'öfkeli genç, kız arkadaşını ezdi' gibi haberler, olayı tamamen farklı yönlere yansıtmıştır. Müvekkilimizin burada hiçbir kasti suçu yoktur. Müvekkilimiz bir linç girişimine uğramış, bir 'cani' olarak nitelendirilmiştir. Müvekkilimiz kısa sürede aklanacaktır. Biz müvekkilimizin arkasındayız. Müvekkilimin bu olaydaki hareketleri tamamen Ece Çelik'i kurtarmaya yöneliktir. Müvekkilimi doğrular nitelikteki tek kişi Ece Çelik'tir. Dualarımız onunladır. Ece Çelik iyileştiğinde vereceği bilgiyle olay aydınlığa kavuşacaktır."

- Olay

Çukurova'da 31 Temmuz'da Ece Çelik (23) ve erkek arkadaşı İbrahim D. bulundukları araçta tartışmış, Çelik bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi'nde araçtan inerek arkadaşı Hüseyin A. ile birlikte yürümeye başlamıştı.

Bu sırada bir araç kasıtlı şekilde ikiliye çarpmış, yaralanan Çelik ve Hüseyin A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hüseyin A. buradaki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, Çelik ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili olarak İbrahim D. gözaltına alınmış ve mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zanlı, 16 Ağustos'ta yeniden gözaltına alınmış ve çıkartıldığı mahkeme, hakkında ev hapsi kararı vermişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün İbrahim D'nin ev hapsi kararıyla serbest bırakılmasına, "tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla" itiraz etmiş, ayrıca, olaya karıştıkları öne sürülen Hüseyin A. Hakan Ç. ve Mehmet Z'nin yakalanmasına karar vermişti.

İtiraz üzerine İbrahim D. ile Hüseyin A. Hakan Ç. ve Mehmet Z. tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, mahkeme, İbrahim D'nin tutuklanmasına, diğer zanlıların ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetmişti.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ece Çelik'in Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi olduğu ve katıldığı bir yemek programında 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı öğrenilmişti.

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