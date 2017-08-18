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Kız arkadaşına otomobille çarpan zanlı tutuklandı

- Adana'da, kız arkadaşı ve beraberindeki kişiye araçla kasıtlı olarak çarptığı iddiasıyla yakalandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, daha sonra gözaltına alınıp mahkemece ev hapsi verilen, Başsavcılığın itirazı sonrasında yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kız arkadaşına otomobille çarpan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, kız arkadaşı ve beraberindeki kişiye araçla kasıtlı olarak çarptığı iddiasıyla yakalandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, daha sonra gözaltına alınıp mahkemece ev hapsi verilen, Başsavcılığın itirazı sonrasında yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olaya karıştığı öne sürülen Hüseyin A. Hakan Ç. ve Mehmet Z'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Merkez Çukurova ilçesinde 31 Temmuz'da meydana gelen olayda, erkek arkadaşı İbrahim D. ile araçta tartıştıktan sonra Güzelyalı Mahallesi'nde inen Ece Çelik (23) ve birlikte yürüdüğü arkadaşı Hüseyin A'ya bir araç çarparak kaçmış, İbrahim D, kasıtlı olarak ikiliye çarptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ancak 16 Ağustos'ta yeniden gözaltına alınan İbrahim D. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, mahkeme İbrahim D. hakkında ev hapsi kararı vermişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim D'nin ev hapsi kararıyla serbest bırakılmasına, "tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla" itiraz etti.

Başsavcılık ayrıca, olaya karıştıkları öne sürülen Hüseyin A. Hakan Ç. ve Mehmet Z'nin yakalanmasına karar verdi.

İtiraz üzerine İbrahim D. ve diğer 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen İbrahim D. ile Hüseyin A. Hakan Ç. ve Mehmet Z, "nitelikli cinsel saldırı", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, İbrahim D'nin tutuklanmasına, diğer zanlıların ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti.

- Olay

Çukurova'da 31 Temmuz'da Ece Çelik ve erkek arkadaşı İbrahim D. bulundukları araçta tartışmış, Çelik bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi'nde araçtan inerek arkadaşı Hüseyin A. ile birlikte yürümeye başlamıştı.

Bu sırada bir araç kasıtlı şekilde ikiliye çarpmış, yaralanan Çelik ve Hüseyin A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hüseyin A. buradaki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, Çelik ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili olarak İbrahim D. gözaltına alınmış ve mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zanlı, 16 Ağustos'ta yeniden gözaltına alınmış ve çıkartıldığı mahkeme, hakkında ev hapsi kararı vermişti.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ece Çelik'in Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi olduğu ve katıldığı bir yemek programında 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı öğrenilmişti.



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