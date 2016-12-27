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Kız öğrenciye cinsel saldırı

- Kaldığı yurda giden kız öğrenciye saldırıp yaralayan zanlı gözaltına alındı

Kız öğrenciye cinsel saldırı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, kaldığı yurda gitmek üzere yürüyen kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunup yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra kaldığı yurda gitmek için yürüyen A.Ç., Moğolistan vatandaşı T.E. isimli şahsın cinsel saldırısına uğradı.

Boğuşmanın ardından T.E'nin, iterek 4 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı ittiği kız öğrenciyi buradan alıp başka bir yere götürerek cinsel istismarda bulunduğu ve öğrencinin cep telefonunu gasbederek kaçtığı öğrenildi.

Polisin baygın halde bulduğu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kız öğrencinin belindeki kırık nedeniyle tedavisi devam ediyor.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden ve üzerinde kız öğrenciden gasbettiği cep telefonu bulunan zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.

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ERASMUSMoğolistanşişli
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