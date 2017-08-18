Kızıl şahinin kırık kanadına metal pim takıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kanadı kırılmış halde bulunan kızıl şahine pim takıldı.

İlçenin Doğanca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, şahini tedavisinin yapılması için Kuş Cenneti içindeki Büyükşehir Belediyesine ait kliniğe götürdü. Burada veteriner hekim Paria Tabatabaei tarafından ilk tedavisi yapılan kızıl şahinin, kanadının tamamen parçalanmış olduğu tespit edildi. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesine götürülen ve burada ameliyata alınan kızıl şahinin kanadına, kemiklerin birleştirilmesi için metal pim takıldı.

Veteriner Hekim Tabatabaei, AA muhabirine, kızıl şahinin kendilerine geldiğinde kanadında iki parçalı kırık olduğunu söyledi.

OMÜ Veteriner Fakültesinde kızıl şahinin kanadına ameliyatla metal pim takıldığını ve bakımını kendilerinin sürdürdüğünü belirten Tabatabaei, "Kızıl şahinin kanadındaki iki kemik kırılmış. Kemiklerin birleşmesi için kanadına pim takıldı. Kemikler eskisi gibi şekillendikten sonra pim tekrar alınacak, tedavi sürecine burada uzun bir süre devam edilecek. Kasların güçlenmesini bekleyeceğiz. Uçuş alanından nasıl uçtuğunu gözlemleyeceğiz. Yeniden uçma ihtimali çok yüksek. Uçmaya başladığında eğer bir terslik olmazsa tekrar doğaya bırakacağız." dedi.



