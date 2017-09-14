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"Kızıl Serçe" 2 Mart'ta vizyona girecek

- Filmin oyuncu kadrosunda Jenifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Shoenearts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker ve Charlotte Rampling yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Francis Lawrence'nin üstlendiği "Kızıl Serçe" adlı filmin ilk Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı.

Orijinal adı "Red Sparrow" olan yapım, 2 Mart 2018'de sinemaseverlerle buluşacak.

Gerilim türündeki filmin senaryosunu Justin Haythe kaleme aldı.

Filmin oyuncu kadrosunda Jenifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Shoenearts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker ve Charlotte Rampling yer alıyor.

Eski CIA yetkilisi Jason Matthews'ın aynı adlı romanın uyarlanan filmin yapımcılığını ise Peter Chernin ve Steve Zaillian gerçekleştirdi.

Filmin konusu ise şöyle:

"Dominika Egorova (Jennifer Lawrence), Rus güvenlik servisinde eğitimli bir baştan çıkarıcı olan 'sparrow' olma isteği üzerine eğitilir. Dominika vücudunu bir silah olarak kullanmayı öğrenir. Ancak kişiliksizleştirme eğitimi süreci boyunca benlik hissini korumak için mücadele eder. Haksız bir sistemde kendi gücünü bulması, programın en güçlü varlıklarından biri olarak yükselmesine sebep olur. İlk hedefi Rus istihbarat alanına en hassas nüfuzunu sağlayan CIA yetkilisi Nate Nash'dir. (Joel Edgerton) İki genç görevli kariyerlerini, bağlılıklarını ve her iki ülkenin güvenliğini tehdit eden bir aldatmacaya düşerler."

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Anahtar Kelimeler:
Francis LawrenceKızıl Serçe
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