Kızılay bağışçıları ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nerede olursa olsun, sıkıntıya düşen insanların gözlerinin ilk aradığı şeyin, Kızılay amblemi olduğunu belirterek, "Çünkü insanlar çok iyi biliyorlar ki şayet bu amblem varsa Kızılay oradadır. Kızılayın orada olması da karınlarını doyurabilmeleri için, ihtiyaç duydukları yemeğin, barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kızılay'ın 149. kuruluş yıl dönümü, bağışçılara madalya dağıtım töreni ve iftar programındaki konuşmasına, konukların, artık yarısı geride bırakılan ve sonuna doğru yaklaşılan başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazanı şeriflerini kutlayarak başladı.

Türk Kızılayının yöneticilerini, çalışanlarını ve faaliyetlerine destek veren tüm hayırseverleri, özellikle gönüllüleri tebrik eden Erdoğan, bugün altın ve platin madalyalarını takdim ettikleri bağışçılara, Türk Kızılayına katkıları için teşekkür etti.

Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar bu güzide kurumun çatısı altında hayırlı faaliyetlere imza atmış olan kişilerden hayatlarını kaybetmiş olanlara rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı binasında darbeciler tarafından alçakça şehit edilen Türk Kızılayı Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder kardeşimi burada özellikle yad ediyorum. Kızılayın çadır üretim atölyesinde çalışan ve 15 Temmuz'da Genelkurmayın önünde helikopter ateşiyle yaralanarak gazi olan kardeşimize ve oğluna şükranlarımı sunuyorum. Simit alamayan çocuklara verilmek üzere, o günkü harçlıkları olan 27,5 lirayı kendi aralarında toplayıp öğretmenleri vasıtasıyla Kızılaya ulaştıran Siirtli beş yavrumuza, öğrencilerimize o kocaman yürekleri için teşekkür ediyorum. Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden madencimizin cansız bedenine sarılan Kızılay battaniyesini başkalarının da ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle getirip, Kızılayımıza teslim eden kardeşimizi muhabbetle kucaklıyorum. Kızılayımızın İstanbul'daki toplum merkezinde aldığı eğitimle iyi bir hattat olma yolunda ilerleyen Halepli Muhammed Helal evladımızı tebrik ediyorum. Bunlar tüm faaliyetleriyle doğrudan insan hayatına dokunan bir kurum olan Türk Kızılayında yaşanan on binlerce, yüz binlerce hikayeden sadece bir kaçı. Savaş alanında yaralanan askerlerimize yardım etmek için kurulan ve zamanla tüm mağdurların, mazlumların umudu haline gelen Kızılayımızın, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetleri takdirle takip ediyoruz. Türk Kızılayı faaliyetlerini sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında sürdürüyor."

- "Türk Kızılayı alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmayı hak etmiş bir kuruluş"

Erdoğan, ülke geneline yayılan 700 şubesiyle Türkiye'nin en yaygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kızılayın, yurt içindeki ve dışındaki tüm çalışmalarına destek vermeyi bugüne kadar nasıl sürdürdülerse, bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi.

Yaşadıkları tecrübelerin kendilerine doğal afetlere ve krizlere karşı daima en üst düzeyde hazırlıkta olmaları gerektiğini gösterdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk Kızılayı ile şu 15 yıllık başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde hamdolsun bunu başarmanın, her geçen gün daha ileri gitmenin gayreti içerisinde olduk. Nerede olursa olsun, sıkıntıya düşen insanlarımızın gözlerinin ilk aradığı şey, Kızılay amblemidir. Çünkü insanlar çok iyi biliyorlar ki şayet bu amblem varsa Kızılay oradadır. Kızılayın orada olması da karınlarını doyurabilmeleri için, ihtiyaç duydukları yemeğin, barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor. Sadece bu kadar da değil, eğer hastamız bulunuyor ve kana ihtiyaç duyuyorsak gözümüz yine Kızılay ambleminin olduğu binayı arayacaktır. Öğrenci yurtlarından huzurevlerine kadar, diğer pek çok hizmeti de bunlara ilave etmemiz gerekiyor. Ayrım gözetmeksizin muhtaç olan herkese sunduğu bu hizmetlerle Türk Kızılayı kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmayı ziyadesiyle hak etmiş bir kuruluştur. Van'dan Pakistan'a, Simav'dan Somali'ye, Suriye ve Irak sınırlarımızdan Arakan ve Bosna Hersek'e kadar her yerde Kızılay amblemi altında hizmet veren başkanından gönüllüsüne kadar herkesi bir kez daha tebrik ediyorum."

(Sürecek)