Kızılay Başkanı Kınık'tan Arakan çağrısı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Myanmar'da Arakan Müslümanlarına yönelik katliam ve tehcirlerle ilgili olarak uluslararası mekanizmaları harekete geçirmeye çalıştıklarını belirterek bölgeye acil destek için yardım kampanyalarına katılma çağrısında bulundu.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında tırmanmaya başlayan olaylar sonrası çok sayıda insanın öldürüldüğünü, yüz binlerce insanın sürüldüğünü ve sonrasında bir kısmının geri döndüğünü hatırlatarak, Arakan meselesinin kalıcı hale dönüşmeye başladığını söyledi.

Kızılay Başkanı Kınık, ellerindeki verilere göre ağustos ayının sonundan bu yana 300 bini aşkın insanın Bangladeş’e tehcir edildiğini, Arakan'ın içerisinde de 150 bin kişinin evlerini terk ederek iç mülteci konumuna düştüğünü belirterek, "Bu, şu anlama geliyor: Arakan'ın nüfusunun yarısı ülke dışına çıkmış durumda. Çünkü 500 bin civarında Bangladeş’te halihazırda Arakanlı mülteci bulunuyordu." dedi.

"Uluslararası mekanizmaları harekete geçirmeye gayret ediyoruz"

Türk Kızılayı'nın, olayların ilk başladığı günden bu yana gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Kınık, şunları kaydetti:

"Bangladeş’e gelen Arakanlılara gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini sağlıyoruz. Ancak bunlar yeterli değil. Orada insanların acilen korunmaya alınması, barınma hizmetlerinin sağlanması, temiz içme suyu sağlanması, sağlık hizmeti sağlanması gerekiyor. Türk Kızılayı olarak, hem Bangladeş içindeki Cox's Bazar ile sınır bölgesine yeni gelen 300 bin insana, hem de Arakan içerisinde evlerini terk eden 150 bin kişiye kalıcı ve çok boyutlu insani yardım ulaştırmak için, gerek Bangladeş nezdinde Bangladeş Kızılayı, Bangladeş Güvenlik Bakanlığı, Myanmar'da Myanmar Kızılhaçı ve uluslararası çerçevede Cenevre ve Asian çerçevesinde, Kuala Lumpur tarafından bu noktada bizim girişimimizi ve projelerimizi kolaylaştıracak olan uluslararası mekanizmaları harekete geçirmeye gayret ediyoruz."

Kendilerinin de Myanmar Kızılhaçı'ndan cevap beklediğini ve cevap gelir gelmez bölgeye giderek Myanmar içerisinde çalışma izni alacaklarını dile getiren Kınık, "Bölgede yükselmiş tansiyonu düşürmek ve tehlikelere açık hale gelmiş kırılgan insan topluluklarına, Arakanlı Müslümanlara da koruma hizmeti ve destek sağlama noktasında elimizden geldiği kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasına davet

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın koordinasyonunda Arakan kampanyası başlatıldığını hatırlatan Kınık, bağış çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Arakan kan ağlıyor', 'Arakan'a sahip çık' isminde kampanyalar yürütülüyor. Bu çerçevede Kızılay da bu yardım çağrılarını hem toplumun geneline hem de sivil toplum kuruluşlarına ulaştırıyor. Halkımız, Arakan yazıp 2868'e kısa mesaj atarak 10 liralık katkıda bulunabilir ya da kızılay.org.tr internet sitesinden Arakan'a doğrudan bağış yaparak oradaki insanlara acil destek sağlayabilir."

Muhabir: Mücahit Türetken

