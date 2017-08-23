Kızılay Başkanı Kınık'tan Topbaş'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kurban Bayramı'nı sadece Türkiye için değil Afrika başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlara yardım etmek adına bir fırsat olarak görmek gerektiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ı ziyaret etti.

Topbaş, ziyarette, kurban bağışlarının önemine dikkati çekti. Milletin bu konudaki hassasiyetini iyi bildiklerini ifade eden Topbaş, şöyle devam etti:

"Sadece kendimiz için değil başka insanlara destek olmak da bizim kültürümüzde var olan değer. Kurban Bayramı'nı sadece Türkiye için değil Afrika başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlara yardım etmek adına bir fırsat olarak görmek lazım. Kızılayımıza başarılar diliyorum. Hayır sahiplerinin Allah hayırlarını kabul etisin. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kerem Kınık da Kadir Topbaş'ın örnek şahsiyetiyle her zaman Kızılay'a liderlik yaptığını aktardı.

Kurbanın bir ibadet ve Allah'a yakınlaşmak, aynı zamanda iyiliği, dertleri ve acıları paylaşmak, mahzun sofraları şenlendirmek olduğunu vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"İnşallah Türkiye genelinde ve 31 ülkede kestiğimiz kurbanlarla bütün bağışçılarımızın vekaletlerini yerine getirmiş olacağız. Kadir Topbaş'ın da yurt dışında kesilmek üzere kurban vekaletlerini aldık. Sayın Başkanımız vekaletlerini verirken unutulmuş güzel bir sünneti de ihya etti. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan başlayarak Ahmet Yesevi, Yunus Emre'ye ve İstanbul'un ilk şehreminisi Hızır Çelebi’ye kadar pek çok ulu şahsiyet ruhuna değmesi için onları anarak bize kurban vekaletlerini verdi. Başkanımıza kurban bağışları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi her zaman çok yakın çalıştı. Bundan sonra da çok farklı projelerle İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz."