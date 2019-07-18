Kızılay'dan Düzce'deki selzedelere yardım

Aşırı yağışlar sonrası Düzce’de oluşan sel nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara ulaşan Kızılay ekipleri, yardım malzemeleriyle afetzedelere destek olurken bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor. Cumayeri ilçesine bağlı Dokuz Değirmen, Yeşiltepe, Harmankaya, Çelikdere ve Büyük Melen köylerinde ihtiyaç tespiti çalışmaları yürüten Kızılay, Dokuz Değirmen köyündeki camiye yerleştirilen mevsimlik işçilere de sıcak yemek ikramında bulunuyor. Bölgedeki şubelerinin ve temsilciliklerinin de desteğini alan Kızılay, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgede çalışan ekiplere de destek oluyor.



Bölgeye ek olarak acil beslenme malzemeleri, su, hijyen setleri ve battaniyelerin sevkiyatını başlatan Kızılay, çalışmalar tamamlanıncaya kadar yardımlarına devam edecek.



