Aşırı yağışlar sonrası Düzce’de oluşan sel nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara ulaşan Kızılay ekipleri, yardım malzemeleriyle afetzedelere destek olurken bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor. Cumayeri ilçesine bağlı Dokuz Değirmen, Yeşiltepe, Harmankaya, Çelikdere ve Büyük Melen köylerinde ihtiyaç tespiti çalışmaları yürüten Kızılay, Dokuz Değirmen köyündeki camiye yerleştirilen mevsimlik işçilere de sıcak yemek ikramında bulunuyor. Bölgedeki şubelerinin ve temsilciliklerinin de desteğini alan Kızılay, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgede çalışan ekiplere de destek oluyor.
Bölgeye ek olarak acil beslenme malzemeleri, su, hijyen setleri ve battaniyelerin sevkiyatını başlatan Kızılay, çalışmalar tamamlanıncaya kadar yardımlarına devam edecek.
Kızılay'dan Düzce'deki selzedelere yardım
Düzce’de dün etkili olan sağanak yağış sonrası Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde toprak kaymaları ve su baskınları yaşandı. Selden etkilenen vatandaşların yardımına Kızılay yetişti. Bölgede meydana gelen selin ardından harekete geçen Kızılay uzman ekipleri, afetzedelere gıda, su, battaniye vb. yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.
18 Temmuz 2019 Perşembe 18:20
Aşırı yağışlar sonrası Düzce’de oluşan sel nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara ulaşan Kızılay ekipleri, yardım malzemeleriyle afetzedelere destek olurken bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor. Cumayeri ilçesine bağlı Dokuz Değirmen, Yeşiltepe, Harmankaya, Çelikdere ve Büyük Melen köylerinde ihtiyaç tespiti çalışmaları yürüten Kızılay, Dokuz Değirmen köyündeki camiye yerleştirilen mevsimlik işçilere de sıcak yemek ikramında bulunuyor. Bölgedeki şubelerinin ve temsilciliklerinin de desteğini alan Kızılay, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgede çalışan ekiplere de destek oluyor.