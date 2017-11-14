Kızılay Genel Başkanı Kınık, depremin vurduğu Derbendihan'da incelemelerde bulundu

SÜLEYMANİYE

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık beraberindeki ekiple, depremin en çok zarara yol açtığı Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan ilçesine gelerek, incelemelerde bulundu.

Genel Başkan Kınık, beraberindeki heyet, yardım malzemeleri taşıyan tırlar ve Kızılay ekibiyle bugün Süleymaniye kentine geldi. Buradan 7,3 büyüklüğündeki depremin en çok zarar verdiği Derbendihan ilçesine geçen Kınık ve Kızılay ekibi bölge yetkilileriyle görüşerek depremin yol açtığı zararla ilgili bilgi aldı.

Enkazların bulunduğu bölgede inceleme yapan Genel Başkan Kınık burada vatandaşlarla tek tek görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi. Kızılay Genel Başkanı bölgeye ulaşan ilk yardım kuruluşu olduklarını ve bu nedenle vatandaşların kendilerine çok sıcak davrandığını ifade etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kınık, "Kızılay olarak Erbil'deki ekibimizi deprem bölgesine yönlendirdik. Felaketten bir-iki saat sonra bölgeye ulaşmışlardı. 7.3lük depremin ardından bölgedeki insani yardım çalışmalarımız devam ediyor. Biz depremin şiddetini öğrendikten sonra daha hasar tespit bilgileri ve raporları bize ulaşmadan en kötü senaryoyu düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. Yaklaşık 70 tırlık yardım malzemesi hazırladık, bunun 55 tırlık kısmını bugün bölgeye ulaştırdık." dedi.

Genel Başkan Kınık, gönderilen yardım malzemeleri arasında 5 bin çadır bulunduğunu, bunların 30 bin kişinin barınmasına yetecek sayıda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"14 bin battaniye, 10 bin yatak ve bütün çadırlara yetecek kadar da ısıtıcı gönderdik. Ayrıca afetzedelerimize sıcak yemek çıkarmak üzere bir tane de mobil mutfağımız bölgede hizmet verecek. Diğer yandan sahadaki arkadaşlarımız özellikle kırsal bölgelerde gezerek mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edecek. Irak Kızılayı ile beraber yaralanan, evi yıkılan ve mağdur olan vatandaşlarımıza yardımlarımız devam edecek."

Türkiye'nin bütün coğrafyayla bir "kardeşlik bağı ve kader birliğinin" olduğunu vurgulayan Kınık, "Komşuluk hakkımız ve akrabalık bağımız olduğu için bölge insanı bizden kendi devletlerinden istiyormuş gibi yardım bekliyor. Bu bölge depremselliğin çok olduğu bir yer olmadığı için insanlar buna çok alışık değiller o yüzden çok ciddi şekilde korkuyorlar, akşamları evlerine giremiyorlar, havalar da soğuk olduğu için dolayısı ile dışarısı, özellikle çocuklar ve yaşlılar için olumsuz bir durum teşkil ediyor. Biz de yarından itibaren insanlara çadırlarını dağıtacağız, sıcak yemeklerini çıkaracağız insanlarımızın ihtiyaçlarını yavaş yavaş gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kınık ve beraberindeki Kızılay ekibi daha sonra bölgede hasar gören hastaneleri ziyaret etti.

Muhabir: Yunus Keleş