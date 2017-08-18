Kızılay, kurban hisse bedellerini açıkladı

ANKARA (AA) - Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, geçen sene 740 lira olan yurt içi hisse bedellerinin bu sene 735 lira olduğunu belirterek, "Kızılay, kurbanda enflasyonun belini kırdı. Yurt dışı kurban hisse bedelimiz ise 500 lira olarak belirlendi" dedi.

Kınık, Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası'ndaki kesim ve konserveleme işlemlerine dair süreç ile Kızılay Kurban Modeli'ne dair detayları basın mensuplarıyla paylaştı.

Kerem Kınık, kesilen kurbanların etlerini bayram boyunca değil, yıl boyunca ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaştırma düşüncesi üzerine kurulu olan Kızılay Kurban Modeli'nde kurban etlerinin kuşbaşı ve kıyma olarak kavurma yapıldığını, 800 gramlık teneke kutularda konservelendiğini anlattı. Hijyen koşulların tüm süreç boyunca gözetildiğini vurgulayan Kınık, kurban konservelerinin Türk Kızılayı'nın ülke geneline yayılmış olan şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıldığını söyledi.

Bu yıl "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla kampanya başlattıklarını dile getiren Kınık, "Kızılay'ın bu sene yurt içinde ve yurt dışında 100 bin kurban hisse planlaması var." dedi.

Et ve Süt Kurumu'nun Diyarbakır, Van, Ağrı, Yozgat, Adana, Bingöl ve Şanlıurfa kombinalarında da Sincan'daki işlemlerinin aynısının gerçekleştirildiğini ifade eden Kınık, konservelerin yurt dışında 31 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, kurban kesimlerinin Diyanet İşleri Başkanlığının tavsiye ettiği şekle uygun olarak, uzman kadrolar eşliğinde yapıldığını kaydetti.

Vekaletle kurban bağışında bulunmak isteyenler için de bilgi veren Kınık, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, Kızılay'a vekalet vermek için bize www.kizilay.org.tr adresinden elektronik olarak vekaletlerini verebilirler, kredi kartları aracılığıyla da ödemelerini dört takside kadar da yapabilirler. Ayrıca herhangi bir bankaya da giderek kurban bağışında bulunup, vekalet verebilirler. 168 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi de arayarak, telefonla bu vekaletlerini verebilirler. Yurt geneline yayılmış 700'e yakın şube ve temsilcilik noktamızdan da vekaletlerini verebilirler."

- Yurt dışı 500, yurt içi 735 lira

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile kurban maliyetlerini düşürmek için görüşmeler yaptıklarını aktaran Kınık, "Yurt içi hisse bedellerimiz geçen sene 740 liraydı, bu sene 735 lira olarak belirlendi. Kızılay, kurbanda enflasyonun belini kırdı. Yurt dışı kurban hisse bedelimiz ise 500 lira olarak belirlendi." diye konuştu.